Liverpool : l’arrivée d’Alexander Isak est la plus chère de l’histoire

C’est assurément l’un des feuilletons de l’été. Après une saison remarquable avec Newcastle (27 buts en 42 matches), l’attaquant suédois était ciblé par de nombreux clubs anglais cet été. Partant au clash avec Newcastle, l’attaquant de 25 ans a été pris en grippe par ses supporters et avec l’arrivée de Nick Woltemade à St-James Park, un départ d’Isak était inéluctable.

Finalement, la situation s’est décantée lors de la dernière journée de ce mercato. En effet, poussé vers la sortie, Isak a été approché par Liverpool, qui est venue à de nombreuses reprises aux renseignements ces derniers mois, et l’opération a été officialisée ce lundi contre un chèque de 150 millions d’euros. Un chiffre mirifique qui fait d’Isak le plus gros transfert de l’histoire de la Premier League.