Le message d’amour de Kevin De Bruyne à Manchester City

Lors de la conférence de presse d’avant match de qualification pour la Coupe du monde 2026 entre la Belgique et le Kazakhstan, Kevin De Bruyne a évoqué avec émotion son futur rendez-vous européen : « nous allons bientôt affronter City à Manchester avec Naples. Ce sera étrange. City est mon club, et ça ne changera pas. » La star belge, qui a passé dix saisons à l’Etihad Stadium, a quitté les Citizens libre à la fin de la saison dernière, faute d’offre de renouvellement, mais conserve un attachement fort pour le club anglais. KDB fera ainsi ses débuts en Ligue des Champions sous le maillot napolitain le 18 septembre face à son ancien club, une situation inédite pour le milieu de terrain de 34 ans.

Interrogé sur ses premières impressions à Naples, De Bruyne a comparé les styles de jeu entre l’Italie et l’Angleterre : « je n’ai joué que deux matchs en Serie A. C’est différent sous Antonio Conte que sous Pep Guardiola. Ma première impression est qu’en Italie, le jeu est plus tactique et les choses évoluent un peu plus lentement. Mais au final, ça reste du football. » L’international belge, avec 19 titres remportés à Manchester City, dont une C1 en 2023, voit ce nouveau chapitre comme un apprentissage et un challenge : adapter son jeu à un système différent tout en apportant son expérience accumulée en Premier League. Avec la Belgique, il se concentre actuellement sur les qualifications pour la Coupe du monde, mais son esprit est déjà tourné vers ce choc européen qui s’annonce chargé d’émotion et de symbolique.