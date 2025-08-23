Menu Rechercher
Naples : le premier but sur coup franc de Kevin De Bruyne

Sassuolo 0-2 Naples

Pour son tout premier match en Serie A, Kevin De Bruyne a marqué son premier but officiel avec Naples à la 57e minute, sur un coup franc chanceux. Le ballon, initialement destiné à un centre, n’a été dévié par personne et a fini directement au fond des filets, offrant à Naples le 2-0 face à Sassuolo.

L’ancien Citizen, légende de Manchester City avec 108 buts en 422 matchs, a parfaitement combiné avec Scott McTominay durant le match. Ce premier succès napolitain donne au Belge un début idéal dans son nouveau club. En l’absence de Romelu Lukaku, le joueur de 34 ans s’est beaucoup projeté, jouant quasiment en faux numéro 9.

