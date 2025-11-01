Serie A : Como obtient un nul intéressant contre Naples

Ce samedi, Como, l’équipe en forme en Serie A, se déplaçait Naples, champion d’Italie en titre. Une rencontre intéressante à suivre pour des Lombards toujours plus dangereux sous les ordres de Cesc Fabregas. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les visiteurs ont montré le meilleur visage. Largement dominateurs en première période, Como a cru ouvrir le score mais Vanja Milinkovic-Savic a repoussé le penalty d’Alvaro Morata (33e).

Toujours inspiré au retour des vestiaires, Como n’a pas su se procurer de grosses occasions et le sursaut d’orgueil des Partenopei aurait pu faire mal à de nombreuses reprises. Finalement, aucun but n’a été inscrit dans cette rencontre divertissante et les deux équipes font du surplace au classement : Naples reste provisoirement leader et Como est toujours cinquième.