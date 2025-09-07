Kylian Mbappé dévoile le DJ du vestiaire madrilène

Les ambitions du Real Madrid pour la saison à venir, sa relation avec Xabi Alonso, la rivalité avec le FC Barcelone… Kylian Mbappé a évoqué de nombreux sujets au cours d’une interview accordée à Bild. L’occasion également pour l’ancien buteur du PSG d’aborder des thématiques plus légères, comme celle des ambianceurs du vestiaire merengue. Interrogé sur les principaux DJ au sein de la formation madrilène, Mbappé en a dit un peu plus…

La suite après cette publicité

«Ça dépend. Normalement, c’est Eduardo Camavinga, mais lors du dernier match, c’était Vinny (Vinícius Júnior, ndlr) qui a fait la musique. Parfois, c’est Aurélien Tchouaméni. Vinny est un bon chanteur, et j’aime aussi chanter. (rires)», a ainsi reconnu l’international français.