L’OL a bouclé un nouveau départ surprise

Si le mercato est désormais clos dans la plupart des grands championnats européens, certaines portes de sortie restent ouvertes pour des clubs désireux de vendre en ce début de saison. C’est notamment le cas de l’Olympique Lyonnais, contraint de réduire sa masse salariale et de générer des liquidités pour rentrer dans les clous de la DNCG. Plusieurs cadres ont déjà quitté Lyon cet été : Alexandre Lacazette, libre, Lucas Perri (Leeds United), Rayan Cherki (Manchester City) et plus récemment Georges Mikautadze, transféré dans la douleur à Villarreal.

Mais après ces départs, la direction rhodanienne s’apprête à acter une nouvelle sortie. Mahamadou Diawara, milieu de terrain de 20 ans, devrait quitter l’OL afin de retrouver du temps de jeu, selon L’Équipe. Formé au Paris Saint-Germain, le joueur est en partance pour la Belgique, l’OL ayant trouvé un accord avec le Royal Antwerp sur la base d’un prêt payant de 250 000€.

L’OL a négocié un prêt avec option d’achat

Le prêt inclut une option d’achat fixée à 3 M€, assortie de 15 % sur la plus-value d’une éventuelle revente. De plus, le 6e de Jupiler Pro League prendrait en charge l’intégralité du salaire de l’international français U19. Quelques détails restent à régler avant l’accord définitif, mais une visite médicale de Mahamadou Diawara est programmée dimanche à Anvers, avant la signature officielle du contrat prévue lundi.

Prêté au Havre la saison dernière, où il avait disputé 15 rencontres de Ligue 1, Diawara avait signé son premier contrat professionnel avec l’OL jusqu’en juin 2028 à l’été 2023. Lancé par Laurent Blanc, il a porté à 11 reprises le maillot lyonnais en championnat. Au total, il aura joué 16 matches avec les Gones et s’apprête désormais, sauf retournement de situation, à relever un nouveau défi.