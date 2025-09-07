Menu Rechercher
Italie : Moise Kean encense le sélectionneur Gennaro Gattuso

Par André Martins
1 min.
Moise Kean sous les couleurs de l'Italie @Maxppp

Auteur du premier but lors de la large victoire de l’Italie contre l’Estonie vendredi soir (5-0), en qualifications pour la Coupe du Monde 2026, Moise Kean (25 ans) a salué le travail du nouveau sélectionneur Gennaro Gattuso, à l’origine du changement d’attitude des joueurs italiens.

« Le coach nous a apporté de la grinta, ce qui nous manquait. Il nous a apporté ce que nous n’avions pas. On espère continuer comme ça », a déclaré l’attaquant de la Fiorentina au micro de Rai Sport. La Nazionale occupe la troisième place du groupe I avec six points, derrière la Norvège (12 points) et Israël (9 points).

Pub. le - MAJ le
