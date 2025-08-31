Derek Cornelius prêté avec option d’achat chez les Glasgow Rangers

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028, Derek Cornelius (26 ans) devrait être le prochain départ phocéen. L’international canadien (35 sélections), arrivé sur la Canebière en 2024 en provenance de Malmö, était une priorité des Rangers avant la fin du mercato.

Le défenseur central, qui a disputé 22 rencontres de Ligue 1, est sur le point de quitter Marseille sous la forme d’un prêt, avec option d’achat, comme nous pouvons le révéler. Il est attendu à Glasgow dès lundi pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec le club écossais.