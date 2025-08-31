Menu Rechercher
OM : accord total trouvé pour Nayef Aguerd

L’Olympique de Marseille vient de boucler un nouveau gros coup puisque l’international marocain Nayef Aguerd va débarquer. Le défenseur central des Hammers va faire son grand retour en Ligue 1 puisqu’un accord total a été trouvé entre les différentes parties.

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Hanif Ben Berkane - Dahbia Hattabi
2 min.
Nayef Aguerd à l'OM @Maxppp

À quelques jours de la fin du marché des transferts, l’Olympique de Marseille doit accélérer sur plusieurs pistes. En début de mercato, la direction marseillaise avait décidé de renforcer en priorité le secteur défensif. Dans ce sens, le club phocéen avait rapidement bouclé les arrivées de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina. Mais ce n’étaient pas les seules recrues attendues. Avec la Ligue des Champions cette saison, l’OM se devait d’aller chercher des profils plus expérimentés pour sécuriser l’axe de la défense.

Et le début de saison a confirmé que l’OM avait besoin de renforts dans ce secteur du jeu. Ainsi, nous vous révélions que le duo Medhi Benatia - Pablo Longoria avait ciblé Nayef Aguerd. L’international marocain, après une saison réussie à la Real Sociedad, était de retour à West Ham. En début de mercato, Marseille avait entamé des négociations qui n’étaient finalement pas allées plus loin malgré un intérêt certain du joueur pour le projet sportif olympien. Mais il y avait de la concurrence sur ce dossier, avec notamment Sunderland qui suivait également le Marocain.

Aguerd renforce la défense centrale

Comme nous vous l’indiquions ces derniers jours, l’OM avait réactivé la piste menant à Nayef Aguerd et avait même accéléré sur le dossier. De son côté, le natif de Kénitra, qui garde un bon souvenir de son passage en Ligue 1, n’était pas fermé à l’idée de revenir en France. Et selon nos informations, cela va bien être le cas puisqu’un accord a été trouvé entre West Ham et Marseille. Le transfert est d’environ 23 millions d’euros.

Ce n’est pas tout : l’OM a également réussi à convaincre l’expérimenté défenseur de 29 ans, qui va donc quitter l’Angleterre et les Hammers dans les prochaines heures pour un contrat jusqu’en 2030. Tout est désormais quasiment bouclé pour l’arrivée d’un nouveau renfort destiné à Roberto De Zerbi. Un très joli coup de l’OM, qui récupère ainsi un élément fiable en défense et qui sort d’une très belle saison à la Real Sociedad (36 matches). Après Dijon et surtout Rennes, l’international marocain (55 sélections, 2 buts) va donc faire son retour en Ligue 1, mais cette fois du côté du Vélodrome.

Pub. le - MAJ le
