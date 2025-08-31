PL : Crystal Palace écrase Aston Villa

Pour clôturer cette troisième journée de Premier League, Aston Villa recevait Crystal Palace et souhaitait s’offrir enfin sa première victoire de la saison. Mais devant son public, le club de Birmingham a complètement coulé face aux Eagles après un premier penalty concédé et marqué par Mateta (1-0, 21e). Mais Palace a ensuite fait la différence en seconde période.

De la meilleure des manières, puisque c’est le capitaine Guéhi, en partance de son club vers Liverpool, qui a lâché une superbe frappe enroulée pour faire le break (2-0, 68e). Avant que Sarr n’alourdisse le score en fin de match (3-0, 78e). Crystal Palace s’impose donc largement à Villa Park et grimpe au 8e rang avant la trêve internationale. En revanche, les hommes d’Unai Emery sont 19e du Championnat.