La fédération algérienne réagit à la convocation d’Akliouche chez les Bleus

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Maghnes Akliouche @Maxppp

Après Rayan Cherki, Didier Deschamps va sans doute verrouiller un autre binational. Le sélectionneur de l’équipe de France a en effet convoqué le Monégasque Maghnes Akliouche pour les matches qualificatifs à la Coupe du Monde 2026 contre l’Ukraine et l’Islande. Encore une fois, les Bleus ont donc devancé les Fennecs. Et voici la réaction d’un membre de la fédération algérienne.

« Oui, nous avons approché l’environnement du joueur, nous explique un membre de la fédération algérienne de football (FAF). Nous avons parlé avec des membres de sa famille, et Akliouche était au courant de l’intérêt de la sélection. À partir de là, nous ne mettons plus aucune pression. Il n’y a aucune campagne de presse de notre part. Nous savons que le joueur est de nationalité sportive française et que son vécu est en France. Nous respectons cela. Que ce soit Akliouche ou Cherki, aucun des deux joueurs n’a manifesté la volonté de nous rejoindre », a-t-il déclaré à L’Équipe.

