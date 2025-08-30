Angleterre : les excuses de Thomas Tuchel à Jude Bellingham après la polémique

En marge de l’annonce de la liste de l’Angleterre pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2026, Thomas Tuchel a souhaité présenter ses excuses pour des propos qu’il avait tenus à propos de Jude Bellingham en juin dernier. Après la défaite face au Sénégal en amical (1-3), l’Allemand avait salué le caractère du milieu de 22 ans, mais avait ajouté que sa mère trouvait parfois le joueur «repoussant» en raison de son comportement sur le terrain.

«J’ai utilisé ce mot sans intention, je voulais clarifier cela. Il n’y avait aucun message caché. Je comprends que c’est ma responsabilité et que c’est à cause de moi que ces titres ont été écrits. Je fais tout cela dans ma deuxième langue. Je l’ai dit la matinée après une défaite, après avoir peu dormi, lors d’une interview en direct, et j’ai utilisé le mauvais mot. C’est ma faute», a admis l’ancien coach du PSG et de Chelsea, avant de préciser qu’il avait immédiatement appelé Jude Bellingham pour lui présenter ses excuses. Opéré de l’épaule, le joueur du Real Madrid ne fait pas partie de ce rassemblement des Three Lions.