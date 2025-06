La mère de Thomas Tuchel a du mal avec Jude Bellingham

Jude Bellingham a tout du joueur modèle. Riche, beau et surtout talentueux, le joueur du Real Madrid et de la sélection anglaise doit cependant essayer une vague de critiques dans son pays. La raison ? Son attitude agressive sur le terrain envers les arbitres et parfois ses coéquipiers. À tel point que certains journalistes ont demandé à Thomas Tucel, sélectionneur des Three Lions, si l’Angleterre avait des chances d’être meilleure au prochain match, sans Bellingham. Et voici la réponse de l’Allemand au micro de TALKSport.

La suite après cette publicité

« J’ai du mal à le comprendre. Je pense qu’il apporte un avantage, que nous apprécions et qui est nécessaire si nous voulons réaliser de grandes choses. Mais ce côté tranchant doit être canalisé vers l’adversaire, vers notre objectif et non pas pour intimider ses coéquipiers, ou être trop agressif envers ses coéquipiers ou les arbitres. Il a le feu sacré. Je ne veux pas l’affaiblir. Il doit jouer avec ce genre de feu, c’est sa force. Mais cette fougue s’accompagne aussi d’attributs qui peuvent vous intimider, peut-être même en tant que coéquipier. On voit parfois l’explosion envers les arbitres et la colère dans son jeu. S’il peut canaliser cela de la bonne manière, et si nous pouvons l’aider à le faire, alors il aura certainement ce qu’il nous faut. Il a un certain avantage qu’il est difficile de trouver. Mais je vois que cela peut créer des émotions contradictoires. Je le vois avec mes parents, avec ma mère, qui parfois ne peut pas voir le gars gentil, bien éduqué et bien élevé que je vois. S’il sourit, il séduit tout le monde. Mais parfois, on voit la rage et le feu, et cela ressort d’une manière qui peut être un peu repoussante, par exemple, pour ma mère, lorsqu’elle s’assoit devant la télévision. Je vois cela, mais en général, nous sommes très heureux de l’avoir. C’est un garçon spécial. C’est un gars gentil, très ouvert, très intelligent et très facile à gérer, jusqu’à présent. »