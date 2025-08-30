PSG : Ousmane Dembélé rassurant après sa blessure à Toulouse

En déplacement sur la pelouse du Téfécé pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Toulouse (6-1), dans une rencontre marquée par un magnifique triplé de Joaõ Neves, crédité d’un 10/10 par notre rédaction. Si Bradley Barcola a également marqué dans ce match, Ousmane Dembélé s’est offert un petit doublé sur deux penalties obtenus, avant de sortir sur blessure. En effet, l’international français a semblé touché à l’arrière de la cuisse gauche, avant de sortir du terrain quelques minutes plus tard, visiblement toujours touché à la cuisse.

Il a été remplacé par Gonçalo Ramos. Mais peu après la rencontre, Ousmane Dembélé s’est exprimé et a assuré être en bonne forme. «Ça va, j’ai ressenti une petite gêne sur la fin avant de sortir, mais on va voir, je vais faire l’IRM, je ne pense pas que ce soit si grave, je pense (que c’est en précaution), après mes ischios, je les connais aussi…», a-t-il dit sur Ligue 1+. Reste à savoir s’il sera suffisamment rétabli pour le rassemblement de l’équipe de France dès la semaine prochaine.