Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

PSG : Ousmane Dembélé rassurant après sa blessure à Toulouse

Par Samuel Zemour
1 min.
Ousmane Dembélé en action avec le PSG. @Maxppp
Toulouse 3-6 PSG

En déplacement sur la pelouse du Téfécé pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Toulouse (6-1), dans une rencontre marquée par un magnifique triplé de Joaõ Neves, crédité d’un 10/10 par notre rédaction. Si Bradley Barcola a également marqué dans ce match, Ousmane Dembélé s’est offert un petit doublé sur deux penalties obtenus, avant de sortir sur blessure. En effet, l’international français a semblé touché à l’arrière de la cuisse gauche, avant de sortir du terrain quelques minutes plus tard, visiblement toujours touché à la cuisse.

La suite après cette publicité

Il a été remplacé par Gonçalo Ramos. Mais peu après la rencontre, Ousmane Dembélé s’est exprimé et a assuré être en bonne forme. «Ça va, j’ai ressenti une petite gêne sur la fin avant de sortir, mais on va voir, je vais faire l’IRM, je ne pense pas que ce soit si grave, je pense (que c’est en précaution), après mes ischios, je les connais aussi…», a-t-il dit sur Ligue 1+. Reste à savoir s’il sera suffisamment rétabli pour le rassemblement de l’équipe de France dès la semaine prochaine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Toulouse
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Toulouse Logo Toulouse
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier