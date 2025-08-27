Liga : le Celta de Vigo accroche le Real Betis

Match avancé de la sixième journée de Liga car il met aux prises deux clubs qui disputeront la Ligue Europa, la rencontre entre le Celta de Vigo et le Real Betis Balompié avait lieu ce soir. Un duel intéressant où les Verdiblancos ont pris l’avantage avant la pause grâce à un but de Marc Bartra (45e).

Cependant, au retour des vestiaires, Hugo Alvarez a égalisé pour la formation de Galice (47e). Finalement, les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1. Le Celta de Vigo est treizième et court toujours après sa première victoire tandis que le Real Betis est sixième.