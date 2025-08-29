La liste du Portugal avec Cristiano Ronaldo mais sans Rodrigo Mora

Comme ses homologues espagnols, belges ou néerlandais, Roberto Martinez a dévoilé ce vendredi sa liste de joueurs retenus en vue des qualifications à la Coupe du Monde. Le Portugal affrontera l’Arménie, le 6 septembre, avant de se déplacer en Hongrie, trois jours plus tard.

L’inoxydable Cristiano Ronaldo fera évidemment partie du groupe portugais, comme Bruno Fernandes. Arrivé à Al-Nassr cet été, Joao Félix est aussi convoqué, mais pas Rodrigo Mora, pressenti ces derniers jours pour rejoindre Al-Ittihad. Les Parisiens Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Joao Neves sont tous appelés. Rafael Leao est absent pour blessure. Ce sera le premier rassemblement du Portugal depuis la disparition de Diogo Jota.