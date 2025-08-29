OM : le numéro de Hamed Junior Traoré dévoilé

Il a effectué son premier entrainement ce matin et devrait déjà être dans le groupe pour affronter l’OL dimanche soir, Hamed Junior Traoré est la toute nouvelle recrue de l’OM. L’Ivoirien débarque depuis Bournemouth en prêt avec option d’achat quasi obligatoire de 8 M€ et 50% sur une éventuelle revente.

Le milieu offensif de 25 ans faisait face à la presse ce vendredi pour faire les présentations. Il a aussi eu l’occasion de montrer son maillot avec le numéro qu’il a choisi. Il portera le 20 que portait jusque là Bilal Nadir, et avant lui Lilian Brassier.

