Menu Rechercher
Commenter 17
Ligue 1

OM : le numéro de Hamed Junior Traoré dévoilé

Par Maxime Barbaud
1 min.
Hamed Junior Traoré sous le maillot de l'AJA. @Maxppp

Il a effectué son premier entrainement ce matin et devrait déjà être dans le groupe pour affronter l’OL dimanche soir, Hamed Junior Traoré est la toute nouvelle recrue de l’OM. L’Ivoirien débarque depuis Bournemouth en prêt avec option d’achat quasi obligatoire de 8 M€ et 50% sur une éventuelle revente.

La suite après cette publicité

Le milieu offensif de 25 ans faisait face à la presse ce vendredi pour faire les présentations. Il a aussi eu l’occasion de montrer son maillot avec le numéro qu’il a choisi. Il portera le 20 que portait jusque là Bilal Nadir, et avant lui Lilian Brassier.

La suite après cette publicité

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Hamed Junior Traorè

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier