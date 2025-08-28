Mercato OM : le Betis ne veut même pas de Dani Ceballos

Mais à quoi joue Dani Ceballos ? C’est sûrement la question que se sont posés de nombreux supporters marseillais hier en apprenant la cabriole de l’Espagnol. Tout proche de signer à l’OM, alors qu’il avait déjà donné son feu vert initial et que le club phocéen avait trouvé un accord avec le Real Madrid, le milieu de terrain de 29 ans a finalement exprimé son souhait d’avoir plus de temps pour nourrir sa réflexion.

La suite après cette publicité

Ces hésitations ont poussé la direction marseillaise à se retirer du dossier, au grand regret de Pablo Longoria. «Oui, on était vraiment intéressés (par Ceballos), vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club», avouait le patron de l’OM cette nuit au micro du Chiringuito. En Espagne, une théorie a également pris de l’ampleur : celle selon laquelle Dani Ceballos aurait utilisé l’OM pour attirer le Betis, club où il avait explosé il y a presque 10 ans.

La suite après cette publicité

Deux portes se ferment pour Ceballos

Problème : le Betis n’aurait pas du tout l’intention de recruter le milieu de terrain madrilène à l’heure actuelle. Tous les efforts fournis par la direction andalouse sont concentrés sur la signature d’Antony, jugée prioritaire. Josep Pedrerol, chroniqueur emblématique d’El Chiringuito, déclarait hier soir : «c’est impossible que le Betis signe Ceballos, l’année dernière, ils ont essayé, mais il ne pourra jamais venir si ce n’est pas un transfert gratuit.» Hors, le Real Madrid réclame environ 15 millions d’euros pour son joueur.

Son collègue Marcos Benito a, lui, ajouté : «Ceballos a utilisé l’Olympique de Marseille pour que le Betis vienne le chercher. C’était la stratégie du Madrilène. » De son côté, Estadio Deportivo valide l’information de Fabrizio Romano, qui affirmait que le joueur n’avait jamais été une option concrète pour les Verdiblancos. Financièrement, l’opération serait tout simplement impossible. Le média sévillan ajoute : «l’entourage de Ceballos a suggéré que la véritable raison de ce transfert annulé (à Marseille) était l’intervention de dernière minute du Real Betis. Cette version est démentie par la direction de Benito Villamarín. » Une porte visiblement fermée, qu’a tenté d’enfoncer Ceballos. À quelques jours de la fermeture du mercato, l’ancien d’Arsenal ne sait toujours pas où il jouera cette saison.