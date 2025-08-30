Menu Rechercher
Commenter 16
Exclu FM Ligue 1

OM : Pol Lirola a été proposé à plusieurs championnats européens

Par Valentin Feuillette
1 min.
Pol Lirola contre la Lazio @Maxppp

Selon nos informations, le dossier Pol Lirola est marqué par un certain calme plat à 48 heures de la fermeture du mercato dans les grands championnats européens. Les clubs de Serie A, cités ces dernières semaines (Pise, Genoa, Udinese ou encore Parme) comme nous vous le révélions en exclusivité, n’ont finalement jamais dépassé le simple cadre de la prise de renseignements, tout comme les quelques pistes apparues du côté de la Liga. Résultat : à l’approche du gong, aucune option concrète en première division ne semble se dessiner pour le latéral espagnol.

La suite après cette publicité

En revanche, plusieurs clubs de Serie B se sont dernièrement manifestés, à l’image de la Reggiana, de la Juve Stabia ou encore de Palerme, qui représentent aujourd’hui les pistes les plus fraîches. D’après nos indiscrétions, l’entourage de Pol Lirola s’est activé pour le proposer en Grèce, au Portugal, en Serbie et en Turquie, mais sans succès. Son avenir reste donc entouré d’incertitudes, et les formations de Serie B pourraient bien être les seules à tenter une ultime offensive d’ici lundi soir. Sinon l’OM pourra toujours compter sur les championnats secondaires dont le mercato ferme plus tard en septembre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Pol Lirola

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Pol Lirola Pol Lirola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier