OM : Pol Lirola a été proposé à plusieurs championnats européens

Selon nos informations, le dossier Pol Lirola est marqué par un certain calme plat à 48 heures de la fermeture du mercato dans les grands championnats européens. Les clubs de Serie A, cités ces dernières semaines (Pise, Genoa, Udinese ou encore Parme) comme nous vous le révélions en exclusivité, n’ont finalement jamais dépassé le simple cadre de la prise de renseignements, tout comme les quelques pistes apparues du côté de la Liga. Résultat : à l’approche du gong, aucune option concrète en première division ne semble se dessiner pour le latéral espagnol.

En revanche, plusieurs clubs de Serie B se sont dernièrement manifestés, à l’image de la Reggiana, de la Juve Stabia ou encore de Palerme, qui représentent aujourd’hui les pistes les plus fraîches. D’après nos indiscrétions, l’entourage de Pol Lirola s’est activé pour le proposer en Grèce, au Portugal, en Serbie et en Turquie, mais sans succès. Son avenir reste donc entouré d’incertitudes, et les formations de Serie B pourraient bien être les seules à tenter une ultime offensive d’ici lundi soir. Sinon l’OM pourra toujours compter sur les championnats secondaires dont le mercato ferme plus tard en septembre.