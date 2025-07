OM : plusieurs clubs de Serie A veulent relancer Pol Lirola !

L’Olympique de Marseille se montre particulièrement actif sur le marché des transferts cet été, multipliant les mouvements dans les deux sens. Après avoir officialisé les arrivées d’Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina, le club phocéen continue de travailler sur plusieurs dossiers, dont celui de l’ailier brésilien Igor Paixão, toujours en négociation. Sauf retournement de situation, Pierre-Emerick Aubameyang devrait également faire son grand retour sous le maillot olympien. L’attaquant gabonais, de retour d’une parenthèse en Arabie saoudite, est attendu dans les prochains jours pour renforcer le secteur offensif.

La suite après cette publicité

Mais si les arrivées s’enchaînent, l’OM doit aussi vendre pour rééquilibrer son effectif et alléger sa masse salariale. Plusieurs joueurs sont invités à se trouver une porte de sortie, et les discussions s’intensifient pour faciliter certains départs. Dans ce contexte, Pol Lirola, toujours dans l’effectif marseillais, attire l’attention de plusieurs clubs en Italie et en Espagne. Le club marseillais espère boucler quelques ventes après celles de Quentin Merlin et Valentin Rongier à Rennes ou encore de Luis Henrique à l’Inter Milan, dans les prochaines semaines pour poursuivre son mercato avec ambition et équilibre.

La suite après cette publicité

L’Italie s’active sur Lirola

Selon nos informations, Pol Lirola, estimé aux alentours des 5/6 millions d’euros, figure sur les tablettes de plusieurs clubs italiens à l’approche de la dernière ligne droite du mercato estival. Le promu Pise, à la recherche de renforts pour son couloir droit, se montre particulièrement intéressé par le latéral espagnol. D’autres formations de Serie A, comme le Genoa, l’Udinese et Parme, ont également coché son nom. En parallèle, des clubs de Liga — dont l’identité n’a pas filtré — surveillent aussi de près sa situation. L’ancien joueur de Sassuolo et de la Fiorentina reste une cible crédible pour plusieurs écuries à la recherche d’un profil expérimenté et polyvalent.

Toujours bien coté en Serie A, Pol Lirola bénéficie notamment du réseau italien de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria, Medhi Benatia ou encore Giovanni Rossi, qui entretiennent des liens étroits avec le marché transalpin, en témoigne aussi le dossier Ismaël Koné vers Sassuolo. Des renseignements ont été pris ces derniers jours auprès de l’Olympique de Marseille, où le joueur espagnol de 27 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Si rien n’est encore acté, les discussions se poursuivent et la piste italienne reste plus que jamais ouverte pour un départ dans les prochaines semaines.