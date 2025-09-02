OM : le message d’adieu de Benjamin Pavard à l’Inter Milan

Lundi soir, l’Olympique de Marseille a bouclé un mercato très mouvementé avec l’arrivée de Benjamin Pavard, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Après deux années passées en Italie et une saison pleine en 2024-2025 (38 matchs, 1 but, 1 passe décisive), l’ancien Lillois n’entrait plus totalement dans les plans des Nerazzurri.

À la suite de l’officialisation de son arrivée, le défenseur polyvalent de 29 ans a publié un message d’adieu à destination des supporters de l’Inter Milan. «Merci pour le soutien infini. Inter pour toujours. Ce n’est pas un adieu, c’est un au revoir», a écrit le champion du monde 2018 sur Instagram, accompagné de photos de lui, où on le voit notamment poser sa main sur l’écusson du club italien et célébrer le titre de champion d’Italie en 2024.