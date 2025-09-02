Kevin rejoint Fulham contre 45M€

Joli pari de la part de Fulham qui débourse 40 millions d’euros et 5 millions d’euros de bonus pour l’ailier brésilien Kevin (22 ans). Ce dernier débarque du Shakhtar Donetsk où il a réalisé un début de saison canon avec 5 buts et 2 passes décisives en 5 matches.

«Le club est ravi de confirmer la signature du jeune ailier prometteur Kevin du Shakhtar Donetsk pour un montant non divulgué. Le joueur de 22 ans a signé un contrat jusqu’à l’été 2030, avec une option du Club pour prolonger d’une année supplémentaire» peut-on lire dans un communiqué.