EdF : la sortie cash du sélectionneur islandais sur le but refusé

En zone mixte après le match, le sélectionneur islandais Arnar Gunnlaugsson est revenu sur la défaite de son équipe face aux Bleus. Lucide, il a commenté l’action controversée annulant le but de Guðjohnsen, soulignant la fermeté du geste et le physique de son joueur par rapport à l’attaquant français. Tout en reconnaissant la supériorité technique de la France, il a salué la maîtrise et le calme de son équipe, estimant que le score final ne reflétait pas tout à fait l’équilibre de la rencontre.

« Je pense qu’il y avait une faute, il a tiré un peu le maillot, c’était un geste assez soft. C’est un joueur assez lourd par rapport à mon attaquant. Si on voit au ralenti, évidemment qu’on peut voir quelque chose. La France a bien joué, elle n’a pas paniqué, évidemment il y aura des critiques, mais elle est restée pro, elle a fait un bon match. C’est une meilleure équipe, mais on était pas loin ». En Islande, on la joue fair play…