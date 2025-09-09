Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : la sortie cash du sélectionneur islandais sur le but refusé

France 2-1 Islande

En zone mixte après le match, le sélectionneur islandais Arnar Gunnlaugsson est revenu sur la défaite de son équipe face aux Bleus. Lucide, il a commenté l’action controversée annulant le but de Guðjohnsen, soulignant la fermeté du geste et le physique de son joueur par rapport à l’attaquant français. Tout en reconnaissant la supériorité technique de la France, il a salué la maîtrise et le calme de son équipe, estimant que le score final ne reflétait pas tout à fait l’équilibre de la rencontre.

« Je pense qu’il y avait une faute, il a tiré un peu le maillot, c’était un geste assez soft. C’est un joueur assez lourd par rapport à mon attaquant. Si on voit au ralenti, évidemment qu’on peut voir quelque chose. La France a bien joué, elle n’a pas paniqué, évidemment il y aura des critiques, mais elle est restée pro, elle a fait un bon match. C’est une meilleure équipe, mais on était pas loin ». En Islande, on la joue fair play…

