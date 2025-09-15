Bixente Lizarazu dézingue Kingsley Coman

Cet été, Kingsley Coman a suivi la tendance actuelle en quittant le football européen et le Bayern Munich pour rejoindre l’Arabie saoudite, où il évolue désormais aux côtés de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Une destination qui continue de diviser, malgré sa popularité grandissante. Bixente Lizarazu, ancien international français et désormais consultant pour Téléfoot, a vivement critiqué le choix de l’ex-Parisien.

La suite après cette publicité

«Personne ne pourra me vendre que quand tu pars en Arabie saoudite, tu le fais pour des raisons sportives. Ce n’est pas un championnat qui va t’élever. Il pouvait jouer dans un des grands championnats européens, en Angleterre󠁧󠁢󠁥󠁮 par exemple. Ce n’est pas un choix qui te tire vers le haut. Kanté a pu être rappelé (en Bleus), mais pour moi, il y a une forme d’abandon sur le plan sportif alors qu’il est encore jeune», a déploré le champion du monde 1998. Kingsley Coman a bien été appelé par Didier Deschamps lors de la dernière trêve de l’équipe de France. Il a joué une trentaine de minutes contre l’Islande.