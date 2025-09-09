EdF : Kylian Mbappé vise maintenant Olivier Giroud

Buteur et passeur décisif, Kylian Mbappé a été élu homme du match de ce France-Islande (2-1) par notre rédaction. En forme avec le Real Madrid depuis le début de la saison, le Merengue confirme son excellent état de forme. Mais à l’issue du match, il ne voulait pas s’enflammer. L’occasion aussi pour lui, après avoir marqué son 52e but en bleu, de viser Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des tricolores.

« Il y a pas mal d’enseignements à tirer, ce n’est pas seulement positif. Ça permet de travailler, de voir ce qu’il manque. Maintenant, on a réussi à faire le plein de points. C’est parfait, six sur six. On peut pas faire mieux. Dans le jeu, c’est perfectible. Il y a pas mal d’enseignements à tirer. Chaque victoire est un pas en plus, il faudra en faire plusieurs. On est content d’avoir battu des concurrents directs. En octobre, on va remettre ça. Ce sera un rassemblement différent parce qu’on aura joué plus de matches avec le club. Je suis très content (d’avoir dépassé Thierry Henry), je vais encore parler de Titi, c’est une légende vivante. Il reste encore une personne à dépasser (Olivier Giroud, ndlr), il ne faut pas trop faire la fête, il y a encore du boulot », a-t-il confié au micro de TF1.