Kalvin Phillips revient dans les plans de Manchester City et Guardiola

Arrivé de Leeds à l’été 2022 pour 49 millions d’euros, Kalvin Phillips ne s’est jamais imposé sous les ordres de Pep Guardiola, ne disputant que 31 matchs sous les couleurs de Manchester City. Cet été, son avenir avait d’ailleurs été remis en question après qu’il a perdu son numéro de maillot au profit de la recrue Tijjani Reijnders.

La suite après cette publicité

Pourtant, les Skyblues ont bel et bien inscrit le milieu anglais dans leur effectif pour la saison 2025-2026 de Premier League, qui compte 23 joueurs dans la liste principale. Celle-ci est complétée par plusieurs jeunes joueurs régulièrement utilisés, comme Rico Lewis, Nico O’Reilly et Abdukodir Khusanov, qui n’y figurent pas car ils restent éligibles à la catégorie U21. Kalvin Phillips a-t-il une carte à jouer dans une équipe de Manchester City en manque de puissance athlétique ?