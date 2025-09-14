PSG - Lens : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain accueille Lens au Parc des Princes dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Impeccables pour le moment avec trois succès en trois matchs, les Parisiens entendent bien poursuivre cette série et conforter leur place de leader au classement. En face, le RC Lens monte en puissance avec deux victoires successives en championnat, les Artésiens sont prêts à faire tomber les champions d’Europe. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Luis Enrique reste fidèle à son 4-3-3. Chevalier dans le but, Zabarnyi et Beraldo forment la charnière, Hakimi et Hernandez latéraux. Dans l’entrejeu, Lee accompagne Vitinha et Zaïre-Eemery. Enfin en attaque, Barcola et Kvaratskhelia entourent Ramos. Le coach lensois Pierre Sage maintient son 3-4-3. Une composition relativement classique, il faudra notamment surveiller le trio offensif Thauvin, Edouard et Guilavogui.

Les compositions

PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Barcola, Ramos, Kvaratskhelia

Lens : Risser – Gradit, Baidoo, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Edouard, Guilavogui