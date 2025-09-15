Ballon d’Or : Luis Campos milite pour Ousmane Dembélé

Dans une semaine, la 69e cérémonie du Ballon d’Or se déroulera à Paris. Auteur d’une saison exceptionnelle sur le plan statistique et collectif, Ousmane Dembélé fait figure de grand favori. Pour Luis Campos, il n’y a pas de débats : malgré les nombreux nominés du côté du Paris Saint-Germain, le Ballon d’Or doit revenir cette année au numéro 10 francilien. «Le PSG a neuf nommés au Ballon d’or. On en est très contents. D’autres joueurs méritent aussi d’y être, comme (Bradley) Barcola ou (Willian) Pacho. Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la LDC, meilleur joueur de son championnat, il a tout gagné. S’il s’appelle Messi ou Cristiano, il n’y a pas de discussion. S’il n’est pas Ballon d’or, c’est que les personnes qui ont voté n’ont pas la compétence de voter pour le Ballon d’or. À mon avis, celui qui le mérite clairement, c’est Ousmane Dembélé. Il n’y a pas de discussion », a expliqué le directeur sportif portugais.

La suite après cette publicité

Luis Campos a également évoqué le cas Lamine Yamal, concurrent principal de Dembélé pour cette édition, ainsi que de l’impact que pouvait avoir une telle récompense dans le vestiaire parisien. « Je parle de la saison écoulée, pas d’une projection sur Lamine Yamal dans quelques années ? Dans cette saison, le joueur avec les meilleures stats et en vue dans toutes les compétitions, c’est Ousmane Dembélé. (Achraf) Hakimi et Vitinha ont fait aussi des saisons extraordinaires, mais la vérité, c’est que le meilleur joueur de la LDC et de la Ligue 1, c’est Ousmane Dembélé. Tout le monde a le droit d’avoir une opinion sur le Ballon d’Or. On reste vigilant. Le football, c’est un jeu collectif. L’envie de le gagner, ça passe par l’envie de jouer dans une équipe comme le PSG. »