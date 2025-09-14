Lionel Messi a vécu une soirée cauchemardesque avec l’Inter Miami !

Un véritable cauchemar. Octuple Ballon d’or et considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète football - si ce n’est le meilleur - Lionel Messi est cette fois-ci passé totalement à côté de son match. Titulaire contre Charlotte, dans la nuit de samedi à dimanche en MLS, l’Argentin de 38 ans a sombré, comme l’ensemble de ses coéquipiers.

Balayé (0-3), l’Inter Miami - qui a terminé la rencontre à dix - a déçu dans les grandes largeurs. Une soirée chaotique symbolisée par le manque de réussite de la Pulga. Alors que le score était encore de 0-0, Messi a vu sa tentative de panenka arrêtée par le gardien Kristijan Kahlina (32e) avant d’assister à l’ouverture du score de Charlotte deux minutes plus tard par l’attaquant israélien Idan Toklomati, finalement auteur d’un triplé.

La disasterclass de Messi

Orpheline de Luis Suarez, suspendu trois matchs par la MLS après avoir déclenché une bagarre lors de la finale perdue de la Leagues Cup à Seattle, la franchise floridienne, 8e de sa conférence, s’est totalement écroulée. Dans les autres rencontres de la nuit, les Whitecaps ont quant à eux déroulé avec un succès 7-0 contre le leader de la conférence Est, Philadelphie, profitant notamment d’un triplé de Thomas Müller, arrivé le mois dernier au Canada en provenance du Bayern Munich.

De son côté, le Los Angeles FC s’est imposé (4-2) sur la pelouse de San José. Portés par un but du Sud-Coréen Heung-min Son, arrivé cet été dans le championnat nord-américain après dix années passées sous le maillot de Tottenham, et un triplé de l’ancien Stéphanois Denis Bouanga, les Angelinos pointent désormais à la 5e place de la conférence Ouest.