Insultes, provocations, boycott : les lourdes accusations d’Israël sur l’Italie

Hier soir, il y avait de la tension dans l’air lors de la rencontre opposant l’Italie à Israël. Organisée à Debrecen en Hongrie, sur un terrain neutre, cette rencontre comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 a été riche en buts (9, victoire 5 à 4 de l’Italie, ndlr) et marquée par des tensions entre les deux camps. Tout a commencé par un boycott lors des hymnes nationaux. Le média israélien Haaretz a expliqué : «avant le coup d’envoi, les supporters italiens ont tourné le dos pendant l’hymne israélien en signe de protestation contre la guerre de Gaza.» Sur le terrain ensuite, il y a eu plusieurs altercations entre certains joueurs ou membres du staff des deux nations.

Cela a été le cas de Gennaro Gattuso. Le sélectionneur italien était très en colère contre plusieurs joueurs israéliens, lançant même un «ferme ta gu…» à Dor Turgeman. Ce qui a ravivé les tensions. Gianluigi Donnarumma, lui, se serait plaint des provocations du banc adverse à son encontre. Du côté d’Israël, on a une autre version des faits. Sport5 explique ainsi que les joueurs ont été surpris par les Italiens, qui avaient un comportement inhabituel et provocateur pour certains tout au long de la rencontre. De plus, tout serait parti de Gianluigi Donnarumma, qui se serait moqué de certains adversaires. Sport5 a d’ailleurs développé sur le sujet dans un article.

Le comportement des Italiens est pointé du doigt

«Comme si nous n’avions pas reçu suffisamment d’intérêt pour la folle défaite 5:4 de l’équipe nationale italienne contre Israël lors des éliminatoires de la Coupe du monde hier soir (lundi), et même après le coup de sifflet final, les joueurs ont refusé de se calmer. A la fin du match, une bagarre a éclaté entre les deux camps, joueurs et staff professionnel, dans laquelle on a pu voir Dor Turgeman s’approcher de Gattuso. Pendant l’échauffourée, des images diffusées par les médias italiens montrent Gattuso s’approcher de Dor Turgeman et lui dire : « tais-toi », tandis que Barella arrive et confronte également l’attaquant.» Sport5 en dit plus sur la version de la sélection nationale.

«Les joueurs présents dans le vestiaire ont donné plus de détails sur les tensions. L’incident entre Donnarumma, Tai Baribo et Sagiv Jehezkel a débuté après que le gardien a taquiné les joueurs de l’équipe, mais pas seulement lui. "Ils nous ont insultés pendant tout le match", ont déclaré les joueurs. Plusieurs membres de la délégation italienne ont présenté leurs excuses à l’équipe à la fin du match pour le comportement de certains joueurs dans cette affaire.» Questionné après le match, Eli Dasa a confié : « une dispute a éclaté. Ils étaient très, très émus. Ils ont essayé de provoquer un peu, ça faisait partie du football et nous sommes passés à autre chose.»

Les Israéliens auraient été insultés et provoqués tout le match

Le gardien Daniel Peretz, lui, a évoqué le résultat : « je suis très déçu du résultat. On a senti à quel point on était là et à quel point on a su jouer face à eux. J’ai eu le sentiment, pendant la majeure partie du match, qu’on était même la meilleure équipe. C’est douloureux, mais je suis très, très fier des joueurs qui sont ici. » De son côté, le sélectionneur, Ran Ben Shimon, a admis : «c’est difficile d’analyser ce match. J’ai l’impression que nous avons des joueurs formidables et très sérieux, mais au final, c’est le résultat, la victoire comme la défaite, qui compte. Il y a eu tellement de petites victoires ici. Nous avons beaucoup appris de nos joueurs lors de ce match et nous corrigerons ce qui doit être corrigé.» Dans l’intimité du vestiaire, il a envoyé un message fort à ses joueurs.

«Souvenez-vous de cette conversation, après une défaite douloureuse ! Votre équipe, composée de vous tous, mènera Israël à un grand tournoi. Nous sommes venus aujourd’hui affronter l’Italie avec un courage extraordinaire, un respect strict des consignes tactiques et une attitude incroyable de la part des joueurs et des remplaçants. Nous avons ici quelque chose d’extraordinaire que nous devons savoir apprécier, même lorsque les résultats sont moins bons.» Les images ont été partagées par la fédération israélienne de football. La presse locale, elle aussi, est emballée après ce match, à l’image de Sport5 qui évoque «l’une de ses meilleures performances de ces dernières années, l’un des matches les plus fous et chaotiques de son histoire» et une «immense déception». La défaite d’hier soir n’est pas facile à digérer, encore plus après les incidents à la fin de la rencontre.