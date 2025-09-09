Estevao revient sur ses débuts fracassants avec Chelsea

Recruté pour 34 millions d’euros en provenance de Palmeiras depuis plusieurs mois, Estevao était attendu au tournant cet été du côté de Chelsea. Finalement, le prodige de 18 ans n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour impressionner ses nouveaux coéquipiers. Déjà très utilisé par Enzo Maresca, le jeune brésilien a été titularisé à deux reprises et a déjà délivré une passe décisive en Premier League en trois matches. Des débuts incroyables sur lesquels est revenu Estevao au micro de Globo :

«C’est incroyable ! J’adore Chelsea, j’adore Londres. Je ne pense pas que ça pourrait être mieux. On appréhende toujours, n’est-ce pas ? Déménager dans un autre pays, être plus loin de ma famille, qui est restée en France. Mais c’est incroyable, Dieu me bénit. Waouh, je crois que c’est le plus beau moment de ma vie. (…) Ça va très vite, et j’ai déjà beaucoup d’opportunités là-bas, plus que ce que j’espérais à Chelsea. Mais je pense que c’est le fruit du travail acharné et de l’engagement que j’ai démontré à l’entraînement. Maresca a une grande confiance en moi pour jouer, même en arrivant dans un nouveau championnat, dans un nouveau pays. J’essaie de lui rendre la pareille sur le terrain en me donnant à fond. Et cette adaptation a été incroyable. Je pensais que ça prendrait un peu plus de temps, à cause du climat et de la langue. Mais, Dieu merci, ça va très vite. Je m’habitue déjà bien à la langue. Le climat là-bas m’a beaucoup aidé pendant ces trois semaines, car il ne fait pas froid, il fait chaud. Il fait nuit dès 21 heures. Donc je pense que c’était crucial pour moi aussi, pour mon adaptation. Et je remercie vraiment Dieu, mec. » Ça s’est vraiment bien passé, j’adore ça.»