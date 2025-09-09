Menu Rechercher
Neom : Marcin Bulka victime d’une rupture des ligaments croisés

Par Aurélien Léger-Moëc
Marcin Bulka @Maxppp

Terrible nouvelle pour Marcin Bulka. Le gardien de but polonais, fraîchement recruté par le club saoudien de Neom, a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou, lors d’un entraînement, comme rapporté par L’Equipe.

L’ancien portier du PSG et de Nice avait été transféré cet été contre un chèque de 15 M€ par le très ambitieux promu saoudien. Sa saison est donc forcément compromise, et le club entraîné par Christophe Galtier va probablement devoir recruter un nouveau gardien, alors que le mercato estival est ouvert jusqu’au 11 septembre.

Pub. le - MAJ le
