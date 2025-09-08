Chelsea a reçu une offre folle pour Andrey Santos cet été

Andrey Santos (21 ans), jeune milieu de terrain de Chelsea prêté à Strasbourg la saison dernière, a fait l’objet d’une offre astronomique venue tout droit d’Arabie saoudite cet été, révèle The Mirror. Al-Qadsiah a proposé plus de 68,5 millions d’euros pour recruter le joueur, mais celui-ci a décliné l’opportunité, malgré une offre salariale considérable, préférant rester à Londres pour maximiser ses chances d’intégrer la sélection du Brésil dirigée par Carlo Ancelotti, en vue de la Coupe du Monde 2026. Les Blues, de leur côté, ont maintenu une position ferme : Santos n’était pas à vendre.

Bien qu’il reste derrière Enzo Fernández et Moisés Caicedo dans la hiérarchie du milieu de terrain, l’international auriverde (3 sélections) a participé aux trois matchs de Premier League disputés par la formation londonienne, cumulant un total de 48 minutes. Il a failli marquer contre Crystal Palace et s’est illustré par son agressivité face à West Ham. Toujours selon la même source, les Hammers ont également tenté de le recruter en août, avec une offre de presque 52 millions d’euros, refusée elle aussi. L’entraîneur Enzo Maresca a, lui aussi, confirmé sa volonté de conserver Andrey Santos dans l’effectif.