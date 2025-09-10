Menu Rechercher
Łukasz Fabiański revient à West Ham

Łukasz Fabiański @Maxppp

Łukasz Fabiański fait son grand retour à West Ham… quelques semaines après avoir quitté le club anglais. Après sept ans passés à Londres, le portier polonais de 40 ans avait plié bagage en juillet dernier. Aujourd’hui, les Hammers annoncent qu’il a été recruté jusqu’à la fin de la saison.

West Ham United
West Ham United is pleased to confirm that Łukasz Fabiański has rejoined the Club on a contract until the end of the 2025/26 season 🤝
«West Ham United a le plaisir d’annoncer que Łukasz Fabiański a rejoint le club avec un contrat jusqu’à la fin de la saison 2025/26. L’ancien international polonais très apprécié revient au London Stadium, où il a déjà passé sept saisons, disputé 216 matchs, remporté le prix Hammer of the Year en 2019 et soulevé le trophée de l’UEFA Europa Conference League en 2023», indique le club anglais.

