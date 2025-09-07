Bayern Munich : Uli Hoeness éteint les espoirs de transfert définitif de Nicolas Jackson

À peine arrivé, et alors qu’il n’a pas encore disputé la moindre minute avec le Bayern Munich, Nicolas Jackson voit déjà ses espoirs de rejoindre définitivement le club allemand l’été prochain s’envoler. C’est Uli Hoeness, membre du conseil d’administration bavarois, qui a annoncé la nouvelle. « Le joueur et son agent contribuent à hauteur de 3 millions d’euros, donc nous payons 13,5 millions pour le prêt. Il n’y aura absolument pas de contrat définitif. Cela ne se produira que s’il dispute 40 matchs en tant que titulaire, ce qui n’arrivera jamais », a déclaré le dirigeant à Sport1 Dopa, sans détour.

Nicolas Jackson a rejoint le Bayern Munich cet été en provenance de Chelsea, dans le cadre d’un prêt payant de 16,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 80 millions d’euros, qui pourrait visiblement devenir obligatoire en cas de 40 titularisations. Le Sénégalais parviendra-t-il à s’imposer dans le onze de Vincent Kompany ?