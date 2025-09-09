France - Islande : les compositions probables

Place au terrain. Quatre jours après le succès face à l’Ukraine pour entamer sa phase de qualifications à la Coupe du Monde 2026 et la controverse au sujet des blessures de Dembélé et de Doué, l’équipe de France retrouve le Parc des Princes pour y affronter l’Islande ce mardi. Avec l’absence des deux Parisiens, Didier Deschamps procédera à plusieurs changements dans sa composition de départ.

Toujours dans une volonté de prôner l’attaque, le sélectionneur des Bleus pourrait partir sur un schéma en 4-2-3-1 comme face à l’Ukraine. Sans surprise, Mike Maignan enchaînera aux cages, tandis que le duo Ibrahima Konaté-Dayot Upamecano sera de nouveau aligné dans l’axe de la défense. Si Jules Koundé devrait rester sur le couloir droit, Lucas Digne pourrait laisser sa place à Théo Hernandez.

Marcus Thuram de retour dans le XI ?

Au milieu de terrain, Deschamps semble avoir trouvé son double pivot avec Manu Koné et Aurélien Tchouameni. Positionné en 10 lors de la précédente sortie des Bleus, Michaël Olise occupera encore ce rôle. Passeur décisif pour le joueur du Bayern Munich contre l’Ukraine, Bradley Barcola pourrait prendre place sur le côté droit. Marcus Thuram, qui n’a plus marqué avec les Bleus depuis novembre 2023 contre Gibraltar (14-0), devrait être aligné sur le côté gauche. Enfin, Kylian Mbappé sera en pointe.

Côté islandais, Arnar Gunnlaugsson pourrait repartir avec une équipe assez similaire à celle qui avait terrassé l’Azerbaïdjan (5-0) à Reykjavik, il y a quelques jours. Elle évoluerait toutefois en 3-5-2. Elias Olafsson devrait continuer aux cages, tandis que Palsson, Ingason, Gretarsson devraient être alignés en défense. Dans l’entrejeu, Ellertsson, Johannesson, Thordarson, Anderson et Thorsteinsson auront fort à faire. Enfin, le Lillois Haraldsson sera associé à Guðjohnsen en attaque lors d’une rencontre à suivre en direct sur notre site en live commenté.