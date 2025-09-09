New York Red Bulls : un jeune talent colombien meurt à 16 ans

Voilà une bien triste nouvelle. Comme le rapportent de nombreux médias outre-Atlantique, l’espoir colombien Éder Smic Valencia, 16 ans, est décédé dans un accident de voiture dimanche à Cauca, quelques jours avant de rejoindre les New York Red Bulls II pour un essai, a confirmé mardi le club de MLS :

«Nos pensées vont à la famille, aux amis et aux coéquipiers d’Éder. Reposez en paix.» Son club formateur en Colombie s’est également fendu d’un message touchant : «c’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre joueur Éder Smic Valencia Ambuila (2009) dans un accident de voiture alors qu’il était en vacances à Guachené. Nous, ainsi que sa famille, honorerons sa mémoire à l’AAFP. Il restera à jamais dans nos cœurs.»