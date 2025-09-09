Menu Rechercher
League Championship

Trois clubs se battent pour Dele Alli

Dele Alli @Maxppp

À peine huit mois après sa signature, Dele Alli a officiellement mis fin à son contrat avec le club italien de Como, son unique apparition sous le maillot lombard se résumant donc à dix minutes de jeu suivies d’un carton rouge direct contre l’AC Milan. Un nouvel échec qui s’ajoute à une longue période d’inactivité pour l’ancien prodige de Tottenham, désormais libre de tout contrat après deux ans et demi presque sans jouer. Cette fois-ci, il pourrait revenir en Angleterre pour tenter de rebondir en Championship.

Selon le Daily Mail, Birmingham City, Wrexham et West Bromwich Albion seraient intéressés par le profil de l’attaquant anglais. Birmingham, dynamisé par l’investissement de Tom Brady, et Wrexham, soutenu par Ryan Reynolds et Rob McElhenney, pourraient lui offrir la visibilité à laquelle le joueur est habitué. West Brom, deuxième du championnat et entraîné par son ancien coéquipier Ryan Mason, offrirait quant à lui un cadre plus discret mais sportivement plus stable, qui pourrait convenir à Alli pour se relancer.

