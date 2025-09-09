League Championship
Le fils de Ronaldinho est sur le point de rejoindre un club anglais
Décidément, Hull City aime bien les "fils de". Après avoir recruté le fils de Lakhdar Belloumi, Mohamed, l’été dernier, le club de Championship serait, selon les informations locales, sur le point d’enrôler le fils de Ronaldinho.
En effet, d’après les dernières informations du média Hull Daily Mail, Joao Mendes va déjà quitter Burnley après avoir signé l’été dernier. Avec Hull, il devrait jouer dans un premier temps avec la réserve. Pour rappel, le fils de l’illustre Ronaldinho est un attaquant de 20 ans qui avait joué dans les équipes de jeunes du FC Barcelone en 2023-2024.
