France - Islande : les compositions officielles

Ce mardi, la 6e journée des éliminatoires de la zone Europe pour la Coupe du monde offre un duel intéressant entre la France et l’Islande. A domicile, les Bleus s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Le milieu de terrain est assuré par Aurélien Tchouaméni et Manu Koné avec Michael Olise un cran plus haut. Devant, Kylian Mbappé est accompagné dans les couloirs par Bradley Barcola et Marcus Thuram.

De leur côté, les Strákarnir okkar s’organisent dans un 3-4-3 avec Elías Ólafsson qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Victor Pálsson, Sverrir Ingi Ingason et Daníel Grétarsson. Mikael Anderson et Ísak Jóhannesson composent l’entrejeu avec Jón Dagur Þorsteinsson et Mikael Ellertsson dans les couloirs. En pointe, Andri Guðjohnsen est épaulé par Hákon Haraldsson et Daníel Guðjohnsen.

Les compositions

France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Koné - Barcola, Olise, M. Thuram - Mbappé

Islande : Ólafsson – Pálsson, Ingason, Grétarsson – Þorsteinsson, Anderson, Jóhannesson, Ellertsson - Haraldsson, A. Guðjohnsen, D. Guðjohnsen