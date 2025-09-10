Les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille

Le choc entre l’OM et le PSG approche à grands pas. Il aura lieu le dimanche 21 septembre (20h45) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Et comme on pouvait s’y attendre, les supporters parisiens ne pourront pas se déplacer dans le sud de la France. La préfecture de Police de Marseille a publié un arrêté en ce sens, bientôt renforcé par celui du ministère de l’Intérieur. Cette rencontre est classée à risques. «Les relations entre les supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris-Saint-Germain sont empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années ainsi qu’en témoigne le caractère récurrent des troubles graves à l’ordre public constatés à l’occasion des matchs opposant ces deux équipes» explique la préfecture de Police, qui nous apprend également qu’un fan du PSG a réussi à s’introduire au Vélodrome lors de la venue du Paris FC en début de saison.

«Pendant la rencontre opposant l’Olympique de Marseille au Paris FC du 23 août 2025 au stade Orange Vélodrome, un supporter du PSG qui s’était introduit parmi les supporteurs du Paris FC à l’insu du club parisien, a apposé des autocollants du club du PSG dans la tribune visiteurs et a diffusé cet acte sur les réseaux sociaux occasionnant un mouvement de colère des ultras phocéens avec une tentative d’intrusion de la tribune évitée grâce à l’intervention des forces de l’ordre», précise l’arrêté. Un concert de Jul est également utilisé comme argument pour interdire les supporters parisiens de déplacement, après que des débordements aient eu lieu à l’Accor Arena à Paris en novembre 2020 causé par des fans du PSG venus troubler la représentation du rappeur marseillais.