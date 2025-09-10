Un ancien joueur du FC Nantes envoyé en justice pour agression homophobe

Un ancien joueur du FC Nantes, dont l’identité n’a pas été révélée, doit comparaître devant la justice pour l’agression d’un homme survenue fin juin dans le parc floral de la Roseraie à Nantes. Selon Ouest-France, après avoir été déféré au parquet, il a reçu une convocation pour une audience ultérieure. Le joueur ne fait pas l’objet d’un contrôle judiciaire, ses garanties de représentation en tant que professionnel ayant été jugées suffisantes.

L’agression s’est produite dans un lieu de rencontres homosexuelles bien connu des Nantais, où la victime se trouvait de manière fortuite. Malgré les dénégations du suspect, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Cette affaire n’a aucun lien avec un autre joueur récemment évoqué à Vérone, en Italie, dont le nom a été formellement écarté par le parquet.