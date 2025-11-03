Nantes : Waldemar Kita a piqué une colère noire

Battu par Metz (0-2) dans un match entre candidats au maintien, le FC Nantes a réalisé l’une des plus mauvaises opérations de la 11e journée de Ligue 1 et pointe aujourd’hui à la 15e place du classement. Et ce match, Waldemar Kita ne l’a pas apprécié.

Ouest France assure que le patron du FCN est descendu dans le vestiaire nantais à la mi-temps de la rencontre afin de pester contre ses joueurs. Le quotidien ajoute que l’homme d’affaires aurait ensuite pris son coach Luis Castro à part pour une discussion en tête-à-tête. Le contenu n’a pas fuité, mais le Portugais n’a sans doute pas été encensé par son supérieur…