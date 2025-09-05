L’entraîneur de Nantes s’est blessé !

Mauvaise nouvelle pour Luis Castro et le FC Nantes. Comme annoncé par Ouest-France, le coach des Nantais s’est blessé, jeudi, lors d’un petit jeu avec son staff, improvisé sur les terrains de la Jonelière.

Si le staff médical redoutait dans un premier temps une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou, le nouvel entraîneur des Canaris serait finalement simplement victime d’une grosse entorse.