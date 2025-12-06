Menu Rechercher
Serie A

Serie A : la Fiorentina enchaîne un 14e match sans victoire contre Sassuolo, Fabio Grosso expulsé

Par Jordan Pardon
1 min.
Ismaël Koné Sassuolo @Maxppp
Sassuolo 3-1 Fiorentina

La Fiorentina roule sur la jante depuis le début de saison. 6e de Serie A l’an passé, le club situé à Florence est aujourd’hui lanterne rouge du championnat italien. Pire : les coéquipiers de Moïse Kean n’ont toujours pas enregistré la moindre victoire sur la scène nationale depuis le début de saison. En s’inclinant à Sassuolo ce samedi (3-1), ils portent désormais leur série à 14 matchs sans succès en Serie A.

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Milan Milan 28 13 +10 8 4 1 19 9
2 Logo Naples Naples 28 13 +9 9 1 3 20 11
3 Logo Inter Milan Inter Milan 28 14 +15 9 1 4 28 13
4 Logo Rome Rome 27 13 +8 9 0 4 15 7
5 Logo Côme Côme 25 14 +12 6 7 1 19 7
6 Logo Bologne Bologne 24 13 +11 7 3 3 22 11
7 Logo Juventus Juventus 23 13 +5 6 5 2 17 12
8 Logo Sassuolo Sassuolo 20 14 +2 6 2 6 19 17
9 Logo Lazio Lazio 18 13 +5 5 3 5 15 10
10 Logo Udinese Udinese 18 13 -6 5 3 5 14 20
11 Logo Cremonese Cremonese 17 13 -1 4 5 4 16 17
12 Logo Atalanta Atalanta 16 13 +2 3 7 3 16 14
13 Logo Torino Torino 14 13 -11 3 5 5 12 23
14 Logo Lecce Lecce 13 13 -7 3 4 6 10 17
15 Logo Cagliari Cagliari 11 13 -6 2 5 6 13 19
16 Logo Genoa Genoa 11 13 -7 2 5 6 13 20
17 Logo Parme Parme 11 13 -8 2 5 6 9 17
18 Logo Pise Pise 10 13 -8 1 7 5 10 18
19 Logo Hellas Hellas 6 13 -12 0 6 7 8 20
20 Logo Fiorentina Fiorentina 6 14 -13 0 6 8 11 24
Voir le classement complet

Mandragora avait pourtant ouvert le score sur penalty (9e, 0-1), mais son équipe a vite été renvoyée à ses doutes. David de Gea confirmait qu’il n’était plus que l’ombre de lui-même sur une frappe anodine de Volpato (14e, 1-1). Passeur sur le premier but, le prometteur Bosnien, Tarik Muharemovic, enfilait cette fois le costume du buteur. Il était à la réception d’un corner de Laurienté, et avait tout le loisir pour placer son coup de tête au milieu d’une défense décidément à la ramasse (45+1e, 2-1). La situation était davantage pénible pour la Fiorentina que pour Sassuolo, mais Fabio Grosso craquait curieusement après un but refusé à Volpato pour une faute. L’ancien coach de l’OL était expulsé. Sans incidence heureusement puisque le soyeux gaucher Volpato, décidément dans tous les bons coups, délivrait un caviar pour Ismaël Koné, qui faisait la décision finale (65e, 3-1). Sassuolo est 8e. Alerte rouge à Florence : la Viola est dernière du championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
