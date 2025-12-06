Serie A : la Fiorentina enchaîne un 14e match sans victoire contre Sassuolo, Fabio Grosso expulsé

La Fiorentina roule sur la jante depuis le début de saison. 6e de Serie A l’an passé, le club situé à Florence est aujourd’hui lanterne rouge du championnat italien. Pire : les coéquipiers de Moïse Kean n’ont toujours pas enregistré la moindre victoire sur la scène nationale depuis le début de saison. En s’inclinant à Sassuolo ce samedi (3-1), ils portent désormais leur série à 14 matchs sans succès en Serie A.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Milan 28 13 +10 8 4 1 19 9 2 Naples 28 13 +9 9 1 3 20 11 3 Inter Milan 28 14 +15 9 1 4 28 13 4 Rome 27 13 +8 9 0 4 15 7 5 Côme 25 14 +12 6 7 1 19 7 6 Bologne 24 13 +11 7 3 3 22 11 7 Juventus 23 13 +5 6 5 2 17 12 8 Sassuolo 20 14 +2 6 2 6 19 17 9 Lazio 18 13 +5 5 3 5 15 10 10 Udinese 18 13 -6 5 3 5 14 20 11 Cremonese 17 13 -1 4 5 4 16 17 12 Atalanta 16 13 +2 3 7 3 16 14 13 Torino 14 13 -11 3 5 5 12 23 14 Lecce 13 13 -7 3 4 6 10 17 15 Cagliari 11 13 -6 2 5 6 13 19 16 Genoa 11 13 -7 2 5 6 13 20 17 Parme 11 13 -8 2 5 6 9 17 18 Pise 10 13 -8 1 7 5 10 18 19 Hellas 6 13 -12 0 6 7 8 20 20 Fiorentina 6 14 -13 0 6 8 11 24 Voir le classement complet

Mandragora avait pourtant ouvert le score sur penalty (9e, 0-1), mais son équipe a vite été renvoyée à ses doutes. David de Gea confirmait qu’il n’était plus que l’ombre de lui-même sur une frappe anodine de Volpato (14e, 1-1). Passeur sur le premier but, le prometteur Bosnien, Tarik Muharemovic, enfilait cette fois le costume du buteur. Il était à la réception d’un corner de Laurienté, et avait tout le loisir pour placer son coup de tête au milieu d’une défense décidément à la ramasse (45+1e, 2-1). La situation était davantage pénible pour la Fiorentina que pour Sassuolo, mais Fabio Grosso craquait curieusement après un but refusé à Volpato pour une faute. L’ancien coach de l’OL était expulsé. Sans incidence heureusement puisque le soyeux gaucher Volpato, décidément dans tous les bons coups, délivrait un caviar pour Ismaël Koné, qui faisait la décision finale (65e, 3-1). Sassuolo est 8e. Alerte rouge à Florence : la Viola est dernière du championnat.