Lille : le phénomène Ethan Mbappé a marqué les esprits face à l’OM

Lille a frappé un grand coup, vendredi soir, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Opposés à l’Olympique de Marseille, contre qui les Nordistes n’ont plus perdu depuis septembre 2022, les Dogues ont livré une prestation solide, aussi bien derrière que dans l’efficacité offensive. À l’image de l’ouverture du score après seulement neuf minutes de jeu. À la suite d’un long ballon de Nabil Bentaleb, Ethan Mbappé profitait d’une mauvaise lecture de Gerómino Rulli et de la défense olympienne pour s’emmener le cuir et le loger au fond des filets entre les jambes d’Aguerd (10e). Un seul but qui a suffi à faire le bonheur de Lille (victoire, 1-0) et du jeune frère de Kylian.

Arrivé à l’été 2024 dans le Nord de la France, Ethan Mbappé a connu une première saison lilloise très compliquée, marquée par plusieurs pépins physiques. La saison passée, le natif de Montreuil a manqué plus d’une trentaine de matchs suite à des blessures aux adducteurs, à la cuisse ou au genou, freinant ainsi sa progression (14 matchs, 327 minutes jouées toutes compétitions confondues). Malgré cela, Bruno Genesio a gardé confiance en lui, et l’ex-technicien lyonnais et rennais le lui montre parfaitement. S’il n’a pas été épargné par les gênes musculaires lors du début de cet exercice 2025-2026, il a tout de même su gratter du temps de jeu, en sortie de banc. Comme face à Toulouse (2-1, le 14 septembre), où il signe le but de la victoire dans le temps additionnel. Ce fut également le cas, aussi, trois semaines plus tard, lors de la réception du PSG, sous les yeux d’un Kylian tout ébloui par la rentrée de son frère (1-1, le 5 octobre).

Une montée en puissance saluée par Genesio

Impliqué sur le but d’Igamane au Havre le week-end dernier, Ethan Mbappé a été récompensé par Bruno Genesio avec une première titularisation cette saison. Aligné côté droit, le jeune ailier a livré une prestation pleine, notamment dans l’investissement défensif (36 ballons touchés, huit récupérations, quatre duels gagnés sur cinq). « On connaît ses qualités, on n’est pas surpris. Il a un gros caractère et travaille énormément à l’entraînement. Ce qui lui arrive est mérité », a souligné Aïssa Mandi en zone mixte, autant impressionné par son abnégation et que par son intensité.

Preuve que sa montée en puissance ne passe pas inaperçue en interne, Bruno Genesio n’a d’ailleurs pas tari d’éloges après la rencontre. « Son profil est différent des autres attaquants sur le côté, il va très vite et se crée des occasions, fait marquer ou marque à chaque match. De quoi renforcer l’idée que le cadet de la fratrie Mbappé est en train de franchir un cap. » Alors que Fernandez-Pardo traverse une période plus délicate, Mbappé continue de grappiller des points aux yeux de Genesio. Si, pour le moment, il est cantonné à un rôle de joker, celui qui fêtera bientôt ses 19 ans (le 29 décembre) prend de plus en plus de galon à Lille. Même s’il lui reste encore des axes d’améliorations. « Il doit encore se renforcer musculairement et on doit gérer sa charge de la meilleure manière. Mais j’espère qu’il va continuer à pouvoir progresser et s’entraîner sans pépin, car c’est vraiment un joueur intéressant », a souligné Genesio. À voir désormais sur la durée…