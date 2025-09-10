LFP : Vincent Labrune en passe de quitter son poste

Le climat au sein de la Ligue de football professionnel (LFP) semble de plus en plus tendu, et Vincent Labrune pourrait bientôt céder son poste. Après un été marqué par le lancement de la plateforme Ligue 1+ et les conflits avec beIN Sports et Canal+, la question de la gouvernance de la LFP a été relancée avec force suite aux critiques de Frank McCourt, propriétaire de l’OM, et de Joseph Oughourlian, président du RC Lens. Les deux dirigeants ont dénoncé l’influence supposée de Nasser al-Khelaïfi et le manque de résultats financiers du président de la LFP, soulignant notamment l’écart entre les promesses de droits télévisés et les revenus réellement perçus, ainsi que l’explosion des frais de fonctionnement de l’instance. Selon eux, la Ligue ne représente plus efficacement les clubs et ses résultats témoignent d’un échec flagrant.

La suite après cette publicité

Cette situation intervient alors que Labrune, lassé, souhaiterait quitter ses fonctions depuis un certain temps selon L’Équipe, tout comme son directeur général Arnaud Rouger. Ce départ pourrait se faire naturellement avec la réforme de la gouvernance du football français, qui vise à transformer la Ligue en « société de clubs » et à renforcer le pouvoir de la FFF. Cependant, l’opposition scrute l’Assemblée générale et le conseil d’administration, particulièrement les votes sur le remplacement de trois membres du CA, pour tenter d’accélérer le processus. Même si le contexte donne des arguments à ceux qui souhaitent un changement rapide, la majorité nécessaire pour destituer Labrune n’est pas encore assurée, et certains fidèles restent encore attachés au président actuel.