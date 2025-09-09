Lens : la nouvelle sortie incendiaire de Joseph Oughourlian contre la LFP et Vincent Labrune

La crise des droits télés n’en finit plus en Ligue 1. Après le fiasco de l’an dernier et la fameuse réunion houleuse entre présidents de Ligue 1 et Vincent Labrune, la LFP a réagi en décidant de lancer sa propre chaîne TV, Ligue 1+. Malgré des premiers retours positifs, il faudra attendre au moins deux ans avant de pouvoir récolter les fruits financiers de cet investissement. Depuis plusieurs mois, Joseph Oughourlian, le président du RC Lens, dénonce le maintien de Vincent Labrune et a dernièrement été rejoint par Frank McCourt, le patron de l’OM.

«On nous avait garanti certains niveaux de droits TV. Sur cette base, les clubs ont construit leurs budgets et pris des engagements parfois pluriannuels. Mais ces projections n’ont pas été respectées, et les clubs en subissent aujourd’hui directement les conséquences», avait notamment estimé le patron phocéen. Invité sur RMC, le propriétaire des Sang et Or a justifié son action et assure être soutenu par d’autres présidents de L1 : «par rapport à ce que j’avais vu dans le passé, il n’y a pas beaucoup de présidents qui sont sortis de leur tranchée (…) Beaucoup de présidents de clubs n’ont pas envie de s’exprimer. Mais ils n’en pensent pas moins», a-t-il exprimé.

«La Ligue travaille pour "quelques clubs"»

Avant d’aller plus loin dans son propos dans le fonctionnement de la Ligue. «On sent bien que la LFP ne travaille pas pour la Ligue. Elle travaille pour quelques clubs, quelques… c’est devenu un secret de polichinelle (…) Je pense qu’au contraire, les ligues qui ont eu le plus de succès sont celles qui ont été plus égalitaires», a-t-il lâché. Sans le nommer, le boss du RC Lens explique ainsi que la Ligue travaille en grande partie pour le Paris Saint-Germain. «Ce n’est pas une question de vendetta personnelle vis-à-vis de Vincent Labrune. Son départ n’est pas le but de toute notre stratégie. Notre stratégie est centrée sur une amélioration de la gouvernance et des instances», précise-t-il.

«McCourt a compris quelque chose, qui est de dire : 'la valeur de mon club est plus élevée si la valeur de la ligue est la plus importante. Mais je comprends qu’un club comme le PSG se dise qu’il ne joue pas la Ligue 1, mais la Ligue des Champions (…) Il faut qu’on remette la répartition sur la table, parce que là, on est sûr des extrêmes où les clubs n’ont littéralement plus rien du tout. Il y a un certain nombre de clubs qui n’ont vraiment plus rien à se mettre sous la dent», a ajouté le patron lensois. Le message est donc passé…