LFP : l’entourage de Vincent Labrune réagit à l’élection des trois nouveaux membres du CA

Par Maxime Barbaud
1 min.
Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel. @Maxppp

L’attribution des trois sièges laissés vacants par les départs de Jean-Pierre Caillot, Damien Comolli et Jean-Pierre Rivère ont plutôt conforté Vincent Labrune. À la lutte avec Jean-Michel Roussier, opposant bien identifié du président de la LFP, Fabrice Bocquet (Nice), Waldemar Kita (Nantes) et Loïc Féry (Lorient) ont tous été élus au conseil d’administration de la Ligue ce mercredi. Pour l’entourage de Labrune, le message est clair. Le mouvement de contestation n’est pas très puissant et a même perdu en crédibilité pour ce nouveau vote.

«Cette élection envoie un signal clair : les prétendus problèmes de gouvernance dénoncés par certains ne sont qu’une fiction, réagit un proche du patron de la LFP sur RMC. Comme dans toute organisation, il existe une majorité silencieuse qui travaille et une minorité bruyante qui s’agite. Dans le football, cette minorité se nourrit du conflit, attise les tensions et cherche à exister par la polémique, souvent avec une bonne dose de mauvaise foi. Mais, en fin de compte, les représentants du football français ne se laissent pas tromper.»

