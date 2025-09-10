Menu Rechercher
Trois nouveaux membres élus au Conseil d’Administration de la LFP

Ce mercredi 10 septembre, l’Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel s’est tenue par voie électronique afin de pourvoir trois sièges laissés vacants au sein du Conseil d’Administration par Jean-Pierre Caillot, Damien Comolli et Jean-Pierre Rivère. Ces postes, réservés aux représentants des clubs de Ligue 1, étaient particulièrement attendus, car ils jouent un rôle clé dans les décisions stratégiques de l’institution qui gère les championnats professionnels français. Le vote a permis de désigner les nouveaux membres dès le premier tour, preuve d’un consensus clair parmi les clubs participants.

Consultée ce mercredi 10 septembre par voie électronique, l’Assemblée Générale de la LFP a procédé à l’élection de trois postes vacants du Conseil d’Administration issus des représentants des clubs de Ligue 1 McDonald’s.

À l’issue du premier tour, les nouveaux membres élus
Les trois dirigeants élus sont Fabrice Bocquet, directeur général de l’OGC Nice, qui a largement dominé le scrutin avec 84,75 % des voix, Waldemar Kita, président du FC Nantes, fort de 76,68 %, et Loïc Féry, président du FC Lorient, qui a obtenu 60,09 %. Ces résultats traduisent une forte légitimité pour chacun d’eux. Désormais, ils intègrent officiellement le Conseil d’Administration de la LFP, où ils prendront part aux orientations majeures concernant l’avenir du football professionnel français. La première réunion à laquelle ils participeront est d’ores et déjà prévue le 15 septembre prochain. Jean-Michel Roussier, président du Havre et opposant de longue date à Vincent Labrune, était le 4e candidat.

